Пісторіус не буде кандидатом на пост канцлера від СДПН

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус не балотуватиметься як кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на пост канцлера на майбутніх виборах.
Про це повідомляє tagesschau з посиланням на самого Пісторіуса.
“Я щойно повідомив керівництву нашої партії та парламентської групи, що я не можу балотуватися на посаду канцлера”, - сказав Пісторіус.
Міністр підкреслив, що Олаф Шольц був “видатним федеральним канцлером” та очолював коаліцію з трьох партій, яку було важко провести через “можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття”.
Також Пісторіус наголосив, що Олаф Шольц сильний канцлер, і він правильний кандидат на пост канцлера.
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Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом чинного канцлера розпалася, коли він звільнив міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
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Тепер Шольц очолює уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду.
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Він готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри уряду до 15 січня.
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Депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликали чинного канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду вдруге. Вони вважають, що Шольц має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу.
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оприлюднив дату дострокових парламентських виборів. Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.