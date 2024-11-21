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Пісторіус не буде кандидатом на пост канцлера від СДПН

Борис Пісторіус вважає, що Олаф Шольц правильний кандидат на пост канцлера.

Пісторіус не буде кандидатом на пост канцлера від СДПН
Борис Пісторіус
Фото: EPA

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус не балотуватиметься як кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на пост канцлера на майбутніх виборах.

Про це повідомляє tagesschau з посиланням на самого Пісторіуса.

“Я щойно повідомив керівництву нашої партії та парламентської групи, що я не можу балотуватися на посаду канцлера”, - сказав Пісторіус.

Міністр підкреслив, що Олаф Шольц був “видатним федеральним канцлером” та очолював коаліцію з трьох партій, яку було важко провести через “можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття”. 

Також Пісторіус наголосив, що Олаф Шольц сильний канцлер, і він правильний кандидат на пост канцлера.

  • Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом чинного канцлера розпалася, коли він звільнив міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.

  • Тепер Шольц очолює уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду.

  • Він готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри уряду до 15 січня.

  • Депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликали чинного канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду вдруге. Вони вважають, що Шольц має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу.

  • Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оприлюднив дату дострокових парламентських виборів. Вони можуть відбутись 23 лютого 2025 року.

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