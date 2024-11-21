Пісторіус не буде кандидатом на пост канцлера від СДПН

Борис Пісторіус вважає, що Олаф Шольц правильний кандидат на пост канцлера.

Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус не балотуватиметься як кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на пост канцлера на майбутніх виборах.

Про це повідомляє tagesschau з посиланням на самого Пісторіуса.

“Я щойно повідомив керівництву нашої партії та парламентської групи, що я не можу балотуватися на посаду канцлера”, - сказав Пісторіус.

Міністр підкреслив, що Олаф Шольц був “видатним федеральним канцлером” та очолював коаліцію з трьох партій, яку було важко провести через “можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття”.

Також Пісторіус наголосив, що Олаф Шольц сильний канцлер, і він правильний кандидат на пост канцлера.