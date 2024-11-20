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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

В Україну відправлять 155-мм боєприпаси, САУ та амуніцію.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Фото: Bundeswehr

20 листопада уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. Серед переліку: боєприпаси, САУ, безпілотники та амуніція.

Про це ідеться на сайті німецького уряду.

У черговому пакеті військової допомоги  Німеччина направить Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів, машини для розмінування WISENT 1 та безпілотники. 

Пакет військової допомоги містить в собі: 

  • боєприпаси для БМП MARDER;
  • 47 машини із захистом від мін (MRAP);
  • 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
  • 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них (калібр 155-мм);
  • 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
  • 12 дронів-розвідників HORNET XR;
  • 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
  • 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
  • 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами
  • 3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;
  • 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
  • 20 захищених машин для прикордонної служби;
  • 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
  • 8 тисяч набоїв калібром 40-мм;
  • 100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;
  • 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї.
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