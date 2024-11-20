Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

В Україну відправлять 155-мм боєприпаси, САУ та амуніцію.

20 листопада уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. Серед переліку: боєприпаси, САУ, безпілотники та амуніція.

Про це ідеться на сайті німецького уряду.

У черговому пакеті військової допомоги Німеччина направить Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів, машини для розмінування WISENT 1 та безпілотники.

Пакет військової допомоги містить в собі:

боєприпаси для БМП MARDER;

47 машини із захистом від мін (MRAP);

1 радіолокаційна станція TRML-4D;

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них (калібр 155-мм);

20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;

12 дронів-розвідників HORNET XR;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

120 дронів-розвідників SONGBIRD;

60 дронів-розвідників Golden Eagle;

2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами

3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;

8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

20 захищених машин для прикордонної служби;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

8 тисяч набоїв калібром 40-мм;

100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;

100 тисяч набоїв до стрілецької зброї.