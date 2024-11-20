Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

20 листопада уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. Серед переліку: боєприпаси, САУ, безпілотники та амуніція.
Про це ідеться на сайті німецького уряду.
У черговому пакеті військової допомоги Німеччина направить Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів, машини для розмінування WISENT 1 та безпілотники.
Пакет військової допомоги містить в собі:
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 47 машини із захистом від мін (MRAP);
- 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них (калібр 155-мм);
- 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
- 12 дронів-розвідників HORNET XR;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
- 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами
- 3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;
- 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
- 20 захищених машин для прикордонної служби;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 8 тисяч набоїв калібром 40-мм;
- 100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;
- 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї.
- Німецька компанія Helsing готує для передачі Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом "Mini-Taurus".