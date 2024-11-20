Трамп анонсував нові призначення: обрав міністрів освіти та торгівлі

Обраний президент США Дональд Трамп у вівторок анонсував призначення мільярдерки Лінда Макмехон, яка раніше займалася промоцією реслінгу, на посаду очільниці Департаменту освіти, а бізнесмена із Уолл-стріт Говарда Лутніка – до міністерства торгівлі.

Про це пише АР.

"Лінда використає свій десятиліття лідерського досвіду та глибоке розуміння як освіти, так і бізнесу, щоб розширити можливості наступного покоління американських студентів і працівників і зробити Америку номером один у сфері освіти у світі", – прокоментував Трамп призначення Лінди Макмехон. Вона вже раніше працювала у його адміністрації.

Згодом вона стала головою правління America First Policy Institute – цетру, створеного прихильниками Трампа та колишніми чиновниками, які готувалися до його повернення в уряд. Макмехон також була головою протрампівського комітету America First Action SuperPAC.

Якщо очолюваний республіканцями Сенат затвердить Лінду Макмехон, її попросять привести національні школи та університети у відповідність до бачення освіти Трампа. Зокрема, усунути так зване "ліве вихованя".

Трамп обіцяв скоротити надходження бюджетних коштів для "будь-якої школи, яка просуває нашим дітям критичну расову теорію, трансгендерне божевілля та інший неприйнятний расовий, сексуальний або політичний контент". Він пообіцяв боротися з ініціативами різноманітності в університетах, заявивши, що розпочне розслідування щодо громадянських прав і оштрафує коледжі "на всю суму їхнього фонду".

Тим часом Лутнік відіграватиме ключову роль у виконанні плану Трампа щодо підвищення та забезпечення дотримання тарифів як міністр торгівлі. Лутнік є спеціалізується на криптовалюті та є керівником брокерського та інвестиційного банку Cantor Fitzgerald. Спочатку його кандидатуру розглядали на посаду міністра фінансів.

За словами Трампа, Лутнік "очолить програму тарифів і торгівлі з додатковою прямою відповідальністю за Офіс торгового представника Сполучених Штатів".

Новий міністр очолить агенцію Кабінету міністрів, яка займається фінансуванням нових заводів по виробництву комп’ютерних мікросхем, введенням торговельних обмежень, оприлюдненням економічних даних і моніторингом погоди. Лутнік є прихильником запровадження вищих мит, і потрібно "захищати американських робітників". Під час передвиборчої кампанії Трамп пропонував 60% мито на товари з Китаю — і мито до 20% на все інше, що імпортується Сполученими Штатами.

Раніше Лутнік приєднався до компанії Cantor Fitzgerald у 1983 році та зробив кар'єру, ставши президентом і генеральним директором компанії у 1991 році. Він також очолює компанію фінансових технологій BGC Group Inc. і компанію Newmark Group Inc., яка надає послуги з комерційної нерухомості.

Лутнік у минулому робив пожертви як демократам, так і республіканцям, і одного разу з’явився в реаліті-шоу NBC Трампа "Учень". Він став частиною найближчого оточення новообраного президента та брав участь у його кампанії.