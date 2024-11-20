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Прокурори хочуть перенести оголошення вироку Трампу на чотири роки

Чекатимуть, поки республіканець завершить свою роботу президентом.

Прокурори хочуть перенести оголошення вироку Трампу на чотири роки
Дональд Трамп під час засідання суду
Фото: EPA/UPG

У штаті Нью-Йорк прокуратура не згодна зі спробою обраного президента США Дональда Трампа скасувати кримінальне провадження, за яким він отримав статус засудженого злочинця. Проте сторона звинувачення висловила бажання зачекати з оголошенням покарання для республіканця.

Як нагадує BBC, Трампа визнали винним у тому, що він заплатив гроші зірці фільмів для дорослих, аби та не оприлюднювала інформацію, яка могла б зашкодити його виборчій кампанії у 2016 році. 

26 листопада суддя Хуан Мерчан мав би оголосити вирок для політика - найімовірніше, штраф, хоча злочин передбачає і можливість ув'язнення на термін до 4 років. 

Але тепер прокурори хочуть перенести визначення покарання аж на 2029 рік - тобто якраз після того, як Трамп завершить свою другу президентську каденцію і не буде захищений жодними обставинами. 

Вони переконані, що справу не можна закривати на основі рішення Верховного суду про президентський імунітет, адже дії республіканця щодо порнозірки не належать до "офіційних повноважень". Але й не наполягають на негайному покаранні, бо це "не відповідає конституційним інтересам США". 

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