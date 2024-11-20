Прокурори хочуть перенести оголошення вироку Трампу на чотири роки

У штаті Нью-Йорк прокуратура не згодна зі спробою обраного президента США Дональда Трампа скасувати кримінальне провадження, за яким він отримав статус засудженого злочинця. Проте сторона звинувачення висловила бажання зачекати з оголошенням покарання для республіканця.

Як нагадує BBC, Трампа визнали винним у тому, що він заплатив гроші зірці фільмів для дорослих, аби та не оприлюднювала інформацію, яка могла б зашкодити його виборчій кампанії у 2016 році.

26 листопада суддя Хуан Мерчан мав би оголосити вирок для політика - найімовірніше, штраф, хоча злочин передбачає і можливість ув'язнення на термін до 4 років.

Але тепер прокурори хочуть перенести визначення покарання аж на 2029 рік - тобто якраз після того, як Трамп завершить свою другу президентську каденцію і не буде захищений жодними обставинами.

Вони переконані, що справу не можна закривати на основі рішення Верховного суду про президентський імунітет, адже дії республіканця щодо порнозірки не належать до "офіційних повноважень". Але й не наполягають на негайному покаранні, бо це "не відповідає конституційним інтересам США".