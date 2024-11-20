Лос-Анджелес саботуватиме депортаційну кампанію Трампа

Друге за кількістю населення місто Сполучених Штатів Лос-Анджелес чинитиме опір проведенню адміністрацією Дональда Трампа безпрецедентної кампанії з депортації нелегальних мігрантів.
Як пише BBC, міська влада має намір ухвалити низку постанов, що перетворять Лос-Анджелес на "святилище" (в інших варіантах перекладу "прихисток", "заповідник" - ред.) - термін, який став особливо популярним у США за останнє десятиліття.
Ним позначають ті місця Америки, де органи самоуправління не дозволяють федеральним агенціям втручатися у міграційну політику чи використовувати місцеві ресурси для боротьби з мігрантами.
У Лос-Анджелесі Служба з питань імміграції та митних правил не зможе потрапити до установ та не отримає підтримки з боку посадовців під час депортаційних заходів. Зокрема громадські школи зможуть надавати притулок незареєстрованим людям.
Призначений Дональдом Трампом відповідальним за вирішення проблеми міграції Тім Гоман раніше неодноразово заявляв, що "міста-святилища" не стануть на заваді боротьбі з порушниками кордону та закликав владу таких населених пунктів "забратися геть з дороги".
- Дональд Трамп підтвердив, що для депортаційної кампанії може оголосити у США надзвичайний стан.