ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​​Тисяча і одна ніч
​​Тисяча і одна ніч
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Лос-Анджелес саботуватиме депортаційну кампанію Трампа

Місцева влада готується ухвалити документ, який перетворить місто на "святилище".

Лос-Анджелес саботуватиме депортаційну кампанію Трампа
Лос-Анджелес
Фото: Visit the USA

Друге за кількістю населення місто Сполучених Штатів Лос-Анджелес чинитиме опір проведенню адміністрацією Дональда Трампа безпрецедентної кампанії з депортації нелегальних мігрантів.

Як пише BBC, міська влада має намір ухвалити низку постанов, що перетворять Лос-Анджелес на "святилище" (в інших варіантах перекладу "прихисток", "заповідник" - ред.) - термін, який став особливо популярним у США за останнє десятиліття. 

Ним позначають ті місця Америки, де органи самоуправління не дозволяють федеральним агенціям втручатися у міграційну політику чи використовувати місцеві ресурси для боротьби з мігрантами. 

У Лос-Анджелесі Служба з питань імміграції та митних правил не зможе потрапити до установ та не отримає підтримки з боку посадовців під час депортаційних заходів. Зокрема громадські школи зможуть надавати притулок незареєстрованим людям.

Призначений Дональдом Трампом відповідальним за вирішення проблеми міграції Тім Гоман раніше неодноразово заявляв, що "міста-святилища" не стануть на заваді боротьбі з порушниками кордону та закликав владу таких населених пунктів "забратися геть з дороги". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies