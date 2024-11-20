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Наступного тижня у Бундестазі можуть розглянути питання постачання Україні ракет Taurus

Раніше цю пропозицію вже відхилив канцлер Олаф Шольц. 

Наступного тижня у Бундестазі можуть розглянути питання постачання Україні ракет Taurus
Наступного тижня у Бундестазі можуть розглянути питання постачання Україні ракет Taurus
Фото: EPA/UPG

Вільна демократична партія (ВДП) Німеччини пропонує Бундестагу проголосувати за поставку Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Про це повідомляє Tagesschau.

Як повідомив керівник парламентської групи ВДП Крістіан Дюрр, його парламентська група подасть відповідну пропозицію на засіданні парламенту Німеччини наступного тижня. 

Раніше цю пропозицію вже відхилив канцлер Олаф Шольц. 

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"Канцлер завжди застерігав від того, щоб не діяти самостійно. Тепер він ізольований. США та інші ведуть шлях. Німеччина повинна слідувати", - написав лідер ВДП Крістіан Лінднер.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц дотримується своєї позиції щодо непостачання ракет Taurus в Україну попри рішення адміністрації США дозволити Києву бити американськими далекобійними ракетами по РФ.
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