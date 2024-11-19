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CNN: чиновники США неофіційно підтвердили удар України американськими ракетами по російському арсеналу

Це був перший такий удар за межі кордону України.

CNN: чиновники США неофіційно підтвердили удар України американськими ракетами по російському арсеналу
Удар ракетою ATACMS
Фото: Скріншот з відео

Двоє американських чиновників підтвердили факт українського удару по російському складу озброєнь на території РФ.

Про це повідомляє CNN.

Чиновники неофіційно підтвердили, що російський арсенал українські військові вразили ракетами, наданими США. Це був перший такий удар за межі кордону України.

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