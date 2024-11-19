CNN: чиновники США неофіційно підтвердили удар України американськими ракетами по російському арсеналу

Двоє американських чиновників підтвердили факт українського удару по російському складу озброєнь на території РФ.

Про це повідомляє CNN.

Чиновники неофіційно підтвердили, що російський арсенал українські військові вразили ракетами, наданими США. Це був перший такий удар за межі кордону України.

Напередодні Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території.

Сьогодні українські медіа повідомили, що Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії. Ціль успішно вражено у Брянській області.

У ніч на вівторок Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області Росії. Станом на 2:30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. У Генштабі додали, що ураження ворожих складів боєприпасів триватиме.

Вже сьогодні Росія оновила ядерну доктрину і тепер розцінюватиме як причину для ядерної атаки неядерні удари.

У Держдепі США підтвердили дозвіл ЗСУ атакувати цілі у Росії західними ракетами.