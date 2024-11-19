Зеленський підписав закон щодо грошового забезпечення військових, які потрапили в полон або зникли безвісти

Дія закону не поширюється, наприклад, на осіб, які добровільно здалися в полон.

Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює механізм грошового забезпечення військовослужбовців, що потрапили у полон або зникли безвісти.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зокрема, закон надає можливість військовослужбовцям вказати кому і в якому розмірі повинні виплачувати їхнє забезпечення у разі потрапляння в полон чи зникнення безвісти. Якщо таке розпорядження відсутнє, в законі передбачили порядок виплат членам родин або близьким.

Також у Коордштабі зазначили, що встановлений механізм індексації грошового забезпечення та порядок його виплати до моменту повернення військовослужбовця, визнання його безвісти відсутнім або оголошення померлим.

«Важливо зазначити, що дія закону не поширюється на осіб, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби або дезертирували», - підкреслили у Коордштабі.

Закон набуде чинності через два місяці після офіційного опублікування.