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В атакованому Росією гуртожитку в Глухові загинула мама і двоє синів-переселенців

Також серед загиблих – 83-річна жінка та її син. 

В атакованому Росією гуртожитку в Глухові загинула мама і двоє синів-переселенців
Зрйнований "шахедом" будинок у Глухові
Фото: МВС

Унаслідок російського удару по гуртожитку в Глухові цієї ночі загинула майже вся родина переселенців з Есманської громади: 43-річна жінка та її двоє синів: семирічний Нікіта і 21-річний Василь. Їхній батько вижив, пише Суспільне з посиланням на голову громади Надію Вайло. 

Серед жертв також є жінка 83 років та її 59-річний син. У гуртожитку жили й інші родини, які були евакуйовані з прикордонних громад Сумської області. 

Кількість жертв уже сягнула 12. Ворог вдарив по гуртожитку після 23 години дронами. 

  • Росія щоденно проводить терор проти цивільних. Окрім Глухова, вона вчора посеред дня вдарила по середмістю Одеси. Загинули десять людей, а поранення отримали більше 50. 
  • Сьогодні ворог вдарив по Харкову. Уже відомо про 12 поранених. 
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