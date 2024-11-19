В атакованому Росією гуртожитку в Глухові загинула мама і двоє синів-переселенців

Унаслідок російського удару по гуртожитку в Глухові цієї ночі загинула майже вся родина переселенців з Есманської громади: 43-річна жінка та її двоє синів: семирічний Нікіта і 21-річний Василь. Їхній батько вижив, пише Суспільне з посиланням на голову громади Надію Вайло.

Серед жертв також є жінка 83 років та її 59-річний син. У гуртожитку жили й інші родини, які були евакуйовані з прикордонних громад Сумської області.

Кількість жертв уже сягнула 12. Ворог вдарив по гуртожитку після 23 години дронами.