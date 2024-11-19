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Армія+ і електронні переведення хочуть поширити на всі складові Сил оборони

У Силах оборони також готують нове кадрове просування – без прив'язки звань до посад. 

Армія+ і електронні переведення хочуть поширити на всі складові Сил оборони
Фото: Міноборони

Систему електронних переведень хочуть поширити не лише на Збройні Сили, а й на всі інші складові Сил оборони. Зокрема, Національну гвардію.

Про це під час виступу в Верховній Раді сказав український президент Володимир Зеленський. Він додав, що електронна система переведення в Збройних Силах уже успішно працює. 

"За перші дні її роботи в Армії+ було погоджено більш ніж 500 переведень", – сказав він. 

Через застосунок опрацювали 25 000 рапортів, там уже працюють опитування військових.

У Силах оборони також готують нове кадрове просування – без прив'язки звань до посад. 

  • Нещодавно запустили можливість електронного переведення. Електронні рапорти можна подавати через застосунок "Армія+" – вони надходитимуть одразу в Кадровий центр ЗСУ. Упродовж 72 годин рапорт мають перевірити. І якщо всі документи в порядку, а умов дотримано, Кадровий центр протягом тижня повинен підготувати наказ і передати його на підпис головнокомандувачу. Як саме новація спрощує процедуру, хто може перевестися і куди, а в яких випадках залишається погодження командира і які є плани правил переведень – читайте в матеріалі LB.ua "Переведення через Армія+ без рапорту на командира. Як це працюватиме – зібрали все, що наразі відомо". 
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