Армія+ і електронні переведення хочуть поширити на всі складові Сил оборони

Систему електронних переведень хочуть поширити не лише на Збройні Сили, а й на всі інші складові Сил оборони. Зокрема, Національну гвардію.
Про це під час виступу в Верховній Раді сказав український президент Володимир Зеленський. Він додав, що електронна система переведення в Збройних Силах уже успішно працює.
"За перші дні її роботи в Армії+ було погоджено більш ніж 500 переведень", – сказав він.
Через застосунок опрацювали 25 000 рапортів, там уже працюють опитування військових.
У Силах оборони також готують нове кадрове просування – без прив'язки звань до посад.
- Нещодавно запустили можливість електронного переведення. Електронні рапорти можна подавати через застосунок "Армія+" – вони надходитимуть одразу в Кадровий центр ЗСУ. Упродовж 72 годин рапорт мають перевірити. І якщо всі документи в порядку, а умов дотримано, Кадровий центр протягом тижня повинен підготувати наказ і передати його на підпис головнокомандувачу. Як саме новація спрощує процедуру, хто може перевестися і куди, а в яких випадках залишається погодження командира і які є плани правил переведень – читайте в матеріалі LB.ua "Переведення через Армія+ без рапорту на командира. Як це працюватиме – зібрали все, що наразі відомо".