Армія+ і електронні переведення хочуть поширити на всі складові Сил оборони

У Силах оборони також готують нове кадрове просування – без прив'язки звань до посад.

Систему електронних переведень хочуть поширити не лише на Збройні Сили, а й на всі інші складові Сил оборони. Зокрема, Національну гвардію.

Про це під час виступу в Верховній Раді сказав український президент Володимир Зеленський. Він додав, що електронна система переведення в Збройних Силах уже успішно працює.

"За перші дні її роботи в Армії+ було погоджено більш ніж 500 переведень", – сказав він.

Через застосунок опрацювали 25 000 рапортів, там уже працюють опитування військових.

У Силах оборони також готують нове кадрове просування – без прив'язки звань до посад.