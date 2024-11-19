На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Сіверськ, Мирноград, Курахове.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Сіверську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 листопада.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, у Дачному пошкоджено 5 будинків. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. В Озерному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. В Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, промислове приміщення, газогін і 6 транспортних засобів.

Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 251 людину, у тому числі 25 дітей.