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Захисники відбили на фронті 143 атаки ворога, найбільше – на Покровському напрямку

На Курському напрямку відбулися 22 бої, а на Курахівському – 30.

Захисники відбили на фронті 143 атаки ворога, найбільше – на Покровському напрямку
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Розпочалась тисячна доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України - героїчної боротьби українського народу. Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (дві ракети), 77 авіаційних ударів, скинувши 123 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 152 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Стариця, Козача Лопань, Охрімівка, Закітне, Озерне, Миколаївка, Семенівка, Майське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Дружба, Слов’янськ, Олександро-Калинове, Суха Балка, Лисівка, Романівка, Дачне, Янтарне, Олександропіль, Сухі Яли, Велика Новосілка, Темирівка, Зелене Поле, Новоандріївка, Білогір’я та Ольгівка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ «Житель» та два інших важливих об’єкти ворога.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав. 

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 120 автомобілів та 17 одиниць спеціальної техніки ворога.
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