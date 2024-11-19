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Двоє цивільних загинули і двоє поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Ворог бив по інфраструктурі та будинках. 

Двоє цивільних загинули і двоє поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Двоє людей загинули і двоє поранені внаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області. 

Ворог бив по Антонівці, Садовому, Зеленівці, Комишанах, Надеждівці, Білозерці, Кізомису, Станіславу, Широкій Балці, Новодмитрівці, Томиній Балці, Микільському, Інгульцю, Токарівці, Бериславу, Михайлівці, Осокорівці, Новоронцовці, Золотій Балці, Качкарівці, Новокаїрах, Новобериславу, Трифонівці, Гаврилівці і Херсону. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

Окупанти цілили по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 31 приватний будинок

"Також окупанти понівечили господарчі споруди, гаража, мопед та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

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