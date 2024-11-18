Ексгравець збірної України з гандболу Михайло Цап загинув на війні з Росією

Колишній гравець збірної України з гандболу Михайло Цап загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу України.

Після початку російського широкомасштабного вторгнення Михайло Цап прийднався до Сил оборони. Він був бойовим медиком 3 піхотного взводу 1 піхотної роти в/ч А4991.

Михайло Цап загинув 24 лютого 2024 р. поблизу н.п. Луганське Донецької області під час виконання бойового завдання.

Прощання з ним відбудеться 20 листопада у Южненській громаді.

Михайло Цап народився 28 травня 1980 року у Нововолинську Волинської області. Він - ексгравець збірної України, чемпіон України з гандболу у складі трьох команд, екс-тренер юніорської збірної України.

Як гравець завойовував золото чемпіонату України у складі трьох команд - “Портовика”, “ЗТР” та “Мотора”, володар Кубка Ізраїлю. Як тренер приводив свої команди до нагород чемпіонату України серед юнаків (дитяча ліга). У травні 2017 року команда міста Південне під керівництвом Михайла Цапа стала чемпіоном Всеукраїнської Шкільної ліги.

А у сезоні 2021/2022 команда “Одеса-2” головного тренера Михайла Цапа стала чемпіоном України серед клубів Першої Ліги.