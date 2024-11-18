Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував 35 разів.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 18 листопада відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із використанням двох ракет, 65 авіаударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 678 дронів-камікадзе та здійснили понад 3930 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили всі спроби противника просунутись вперед.

За наявними даними за сьогодні на даному напрямку противник втратив 89 військовослужбовців вбитими та пораненими, окрім того українські воїни знищили 31 БпЛА, дві одиниці автомобільного та дві - спеціального транспорту окупантів. Також пошкодили танк, дві артилерійські системи та 11 автомобілів.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Кругляківки та Лозового. Українські захисники зупинили всі дев’ять ворожих атак. 

На Лиманському напрямку російські загарбники чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новолюбівки, Торського та Білогорівки, отримали відсіч. 

На Торецькому напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька. Всі атаки агресора відбито. 

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Наші захисники відбили 27 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються. 

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 285 окупантів, з них 119 - безповоротно. Також знищено танк, три артсистеми, дев’ять автомобілів та два мотоцикли, окрім цього пошкоджено три танка, дві гармати, три бойових броньованих машини, дві одиниці автомобільного транспорту та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять - досі продовжуються. 

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Українські захисники стійко тримають оборону, досі триває вісім бойових зіткнень.

Також вісім разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили дев’ятнадцять штурмів російських загарбників, бої не припиняються.

На інших напрямках - без особливих змін. 

Сьогодні варто відзначити воїнів 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies