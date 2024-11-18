Російські військові атакували 8 громад Сумщини

Сьогодні, 18 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 110 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били гранатометами, артилерією та дронами, пошкоджено два приватних будинки.

Білопільську та Хотінську громади атакували мінометами та артилерією.

По Краснопільській громаді російська армія вдарила дронами, гранатометами, артилерією та мінометами.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Середино-Будську - дронами.

Есманьську громаду загарбники атакували дронами та артилерією.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили дронами та мінометами.