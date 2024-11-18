Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські

Від російської атаки загинули сім поліцейських.

Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Одесі, повідомила пресслужба Нацполіції.

“Сьогодні вдень Росія вкотре цинічно завдала удар по місту. Окрім мирних жителів, загинули семеро поліцейських”, - йдеться у повідомленні.

Вигівський наголосив, що це дуже болісна втрата для рідних та всієї поліцейської родини.