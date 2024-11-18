​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу

Йдеться про квартиру в столиці площею 220 кв. м та два паркомісця.

Спеціалізована антикорупційна заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму майже 8,7 млн грн, які оформлені на родичку одного з посадовців столичного управління Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Йдеться про квартиру у м. Києві площею 220 кв. м та два паркомісця, які придбала теща посадовця, а також доходи, отримані від продажу зазначеної квартири.

"НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця та родичів і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів", - зазначили в НАБУ.

НАЗК розпочало моніторинг способу життя посадовця за власними напрацюваннями. Згодом, посадовець потрапив у поле зору також і журналістів програми "Схеми: корупція в деталях". Після виходу сюжету теща посадовця продала вказану квартиру. Тому прокурор САП також заявив позов про стягнення доходів, отриманих внаслідок її продажу.