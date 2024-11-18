У Києві судитимуть експосадовця, який переплатив 8 млн гривень під час закупівлі радарів TruCam

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади/

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів за обвинуваченням у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що експосадовець переплатив 8 млн гривень під час закупівлі вимірювачів швидкості TruCam.

За даними розслідування, у 2020 році обвинувачений очолював тендерний комітет Держагентства інфраструктурних проєктів. У цей час агентство здійснювало закупівлю 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості для Національної поліції.

"Під час проведення процедури закупівлі обвинувачений, як голова тендерного комітету, допустив безпідставне прийняття рішення про закупівлю вимірювачів швидкості шляхом проведення переговорів із конкретним постачальником замість оголошення публічної закупівлію Як наслідок, Державне агентство інфраструктурних проектів України прийняло пропозицію цього підприємства на суму 33,5 млн гривень", - зазначили в прокуратурі.

Встановлено, що внаслідок обмеження конкуренції під час проведення закупівлі, вартість придбаних вимірювачів швидкості було безпідставно завищено на 8 млн гривень, які були сплачені з держбюджету.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.