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"Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально:" Зеленський приїхав до Покровська

Президент нагородив захисників з 25 бригади. 

"Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально:" Зеленський приїхав до Покровська
Покровськ
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський прибув до Покровська – міста Донецької області, на захоплення якого Росія спрямувала основні зусилля. 

У Telegram Зеленського повідомили, що він відвідав розташування 25-ої окремої повітрянодесантної бригади, яка обороняє місто. Президент поспілкувався з захисниками і відзначив їх нагородами. 

Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram
Зеленський поїхав до Покровська

"Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь", – сказав він. 

Під час поїздки президенту доповідав командир бригади Євген Ласійчук. Він розповів про тактику росіян у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію з суміжними підрозділами і досвід застосування наданої партнерами техніки. 

Зеленський також заслухав доповідь командувач ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про оборону Курахового. 

З нагоди Дня сержанта президент нагородив захисників і захисниць державними нагородами. 

  • 1 серпня Зеленський сказав, що Покровськ став головним напрямком удару ворога після провалу його наступу на Харків. 
  • Протягом місяців ворог просувається все ближче й ближче до Покровська. Сили оборони героїчно стримують ворожу навалу, відбиваючи атаки. 
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