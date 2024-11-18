"Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально:" Зеленський приїхав до Покровська

Президент Володимир Зеленський прибув до Покровська – міста Донецької області, на захоплення якого Росія спрямувала основні зусилля.
У Telegram Зеленського повідомили, що він відвідав розташування 25-ої окремої повітрянодесантної бригади, яка обороняє місто. Президент поспілкувався з захисниками і відзначив їх нагородами.
"Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь", – сказав він.
Під час поїздки президенту доповідав командир бригади Євген Ласійчук. Він розповів про тактику росіян у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію з суміжними підрозділами і досвід застосування наданої партнерами техніки.
Зеленський також заслухав доповідь командувач ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про оборону Курахового.
З нагоди Дня сержанта президент нагородив захисників і захисниць державними нагородами.
- 1 серпня Зеленський сказав, що Покровськ став головним напрямком удару ворога після провалу його наступу на Харків.
- Протягом місяців ворог просувається все ближче й ближче до Покровська. Сили оборони героїчно стримують ворожу навалу, відбиваючи атаки.