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За тиждень ворог наростив кількість атак на Придніпровському, Покровському і кількох інших напрямках

Найбільше зіткнень, як і раніше, було на Курахівському. 

За тиждень ворог наростив кількість атак на Придніпровському, Покровському і кількох інших напрямках
17 танкова бригада захисників (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/17otbr

Протягом тижня відбулося 1117 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському і Лиманському напрямках. Завдали 14 ракетних ударів (21 ракета), 520 авіаударів (зокрема 934 КАБ), провели 33 000 обстрілів (понад 700 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку ворог провів 45 атак у районі Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському відбили 73 атаки ворога біля Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Лозової, Загризового, Першотравневого, Берестового, Зеленого Гаю і Вишневого. 

На Лиманському відбили 65 атак у районах Катеринівки, Греківки, Берестового, Дружелюбівки, Новомихайлівки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського, Зарічного, Серебрянки і Григорівки. 

На Сіверському відбили сім атак у районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Іванівки і Івано-Даріївки. 

На Краматорському відбили 9 атак у районах Предтечиного, Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому ворог провів 65 безрезультатних атак неподалік Щербинівки і Торецька.

На Покровському захисники відбили 247 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Вишневе і Селидівка. 

На Курахівському оборонці відбили 294 атаки росіян і продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Зоряне, Вишневе, Новоселидівка, Новодмитрівка, Іллінка, Гостре, Єлизаветівка, Вознесенка, Курахівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове і Катеринівка. 

На Времівському захисники відбили 85 атак у районах Новоукраїнки, Ясної Поляни, Шахтарського, Трудового і Богоявленки.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували вісім разів у напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському окупанти провели 30 атак. 

  • Порівняно з позаминулим тижнем, минулого кількість атак ворога зменшилася на Куп'янському і Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Оріхівському напрямках. На решті напрямків ворог атакував активніше. Головними напрямками удару ворога залишаються Курахівський та Покровський. 
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