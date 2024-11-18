За тиждень ворог наростив кількість атак на Придніпровському, Покровському і кількох інших напрямках

Найбільше зіткнень, як і раніше, було на Курахівському.

Протягом тижня відбулося 1117 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському і Лиманському напрямках. Завдали 14 ракетних ударів (21 ракета), 520 авіаударів (зокрема 934 КАБ), провели 33 000 обстрілів (понад 700 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку ворог провів 45 атак у районі Вовчанська. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському відбили 73 атаки ворога біля Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Лозової, Загризового, Першотравневого, Берестового, Зеленого Гаю і Вишневого.

На Лиманському відбили 65 атак у районах Катеринівки, Греківки, Берестового, Дружелюбівки, Новомихайлівки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського, Зарічного, Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському відбили сім атак у районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Іванівки і Івано-Даріївки.

На Краматорському відбили 9 атак у районах Предтечиного, Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому ворог провів 65 безрезультатних атак неподалік Щербинівки і Торецька.

На Покровському захисники відбили 247 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Вишневе і Селидівка.

На Курахівському оборонці відбили 294 атаки росіян і продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Зоряне, Вишневе, Новоселидівка, Новодмитрівка, Іллінка, Гостре, Єлизаветівка, Вознесенка, Курахівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове і Катеринівка.

На Времівському захисники відбили 85 атак у районах Новоукраїнки, Ясної Поляни, Шахтарського, Трудового і Богоявленки.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували вісім разів у напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському окупанти провели 30 атак.