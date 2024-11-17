Головне за неділю, 17 листопада: удар по Сумах, відключення світла, дозвіл Заходу на удари вглиб Росії

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, наслідки атаки на Миколаїв. Яким запам’ятається 998-й день повномасштабної війни.

У місті Суми внаслідок ракетного удару у дворі багатоповерхового будинку є загиблі та поранені. Наразі там проводять евакуацію мешканців, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Дуже великі пошкодження в житловому багатоквартирному будинку, багато людей поранені. Прилетіло в центр двору. Усі будинки навколо - без вікон. Зараз ДСНС і співробітники поліції проводять евакуацію постраждалих", - заявив Кобзар у відеозверненні.

Раніше він повідомив, що внаслідок ракетної атаки було влучання в житловий будинок.

За інформацією обласної прокуратури, наразі відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина, та 10 поранених.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на удар.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", - написав він у соцмережах та опублікував відео.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет, пише The New York Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області РФ.

"Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Вибір розділив його радників, і це сталося за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України", - пише видання.

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії, повідомляє французьке видання Le Figaro.

"Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ атакували Миколаїв дронами Shahed, є двох загиблих. Кількість поранених внаслідок ударів зросла з шести до семи, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Серед поранених є двоє дітей.

Кім додав, що повністю зруйновано два будинки, частково зруйновано – пʼять.

Пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий будинок, будівлю торгового центру, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Унаслідок масованої атаки ворога по енергооб'єкту в Одеській області загинули двоє співробітників "Укренерго".

В "Укренерго" розповіли, що загинули 41-річний Дмитро Камінний та 44-річний Максим Шаргородський. Без батьків лишилися десятирічна та чотирнадцятирічна дівчинки.

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомило Укренерго.

Із 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

"Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Графік відключень можна подивитися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу.

Завтра, 18 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає США, де відбудеться захід до 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що Сибіга виступить на спеціальному засіданні високого рівня на тлі посилення російської агресії та терору.

"Цей важливий захід скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!