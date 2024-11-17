Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина, та 10 поранених.

У місті Суми внаслідок ракетного удару у дворі багатоповерхового будинку багато поранених. Наразі там проводять евакуацію мешканців,.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Дуже великі пошкодження в житловому багатоквартирному будинку, багато людей поранені. Прилетіло в центр двору. Усі будинки навколо - без вікон. Зараз ДСНС і співробітники поліції проводять евакуацію постраждалих", - заявив Кобзар у відеозверненні.

Раніше він повідомив, що внаслідок ракетної атаки було влучання в житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на удар.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", - написав він у соцмережах та опублікував відео.

За інформацією обласної прокуратури, наразі відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина, та 10 поранених.

"Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)... Унаслідок атаки ворога, станом на 22:00 год, відомо про загибель 8 людей, серед яких 1 дитина, іще 10 місцевих мешканців отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби, кількість яких наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.