Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, ‒ Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи розмову німецького канцлера Олафа Шольцу з російським лідером Володимиром Путіним, заявив, що останнього телефонними дзвінками ніхто не зупинить.
“Нічна атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу”, ‒ написав він на соцплатформі X.
Туск додав, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й “для нашого майбутнього”.
No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024
- 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонує РФ провести переговори з нашоє державою з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
- Володимир Зеленський потім заявив, що цей дзвінок є скринькою Пандори і що «можуть бути інші розмови, інші дзвінки». Президент попередив, що «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир».
- У МЗС України зазначили, що розмови зі західними лідерами дають диктатору надію на послаблення ізоляції, а потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи ранкову ракетну атаку Росії по Україні, назвав її відповіддю Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.