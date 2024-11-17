Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, ‒ Туск

Польський прем'єр підкреслив, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи розмову німецького канцлера Олафа Шольцу з російським лідером Володимиром Путіним, заявив, що останнього телефонними дзвінками ніхто не зупинить.

“Нічна атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Туск додав, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й “для нашого майбутнього”.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024