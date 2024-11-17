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Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, ‒ Туск

Польський прем'єр підкреслив, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу.

Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить, ‒ Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи розмову німецького канцлера Олафа Шольцу з російським лідером Володимиром Путіним, заявив, що останнього телефонними дзвінками ніхто не зупинить. 

“Нічна атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Туск додав, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й “для нашого майбутнього”.

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  • 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонує РФ провести переговори з нашоє державою з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
  • Володимир Зеленський потім заявив, що цей дзвінок є скринькою Пандори і що «можуть бути інші розмови, інші дзвінки». Президент попередив, що «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир».
  • У МЗС України зазначили, що розмови зі західними лідерами дають диктатору надію на послаблення ізоляції, а потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи ранкову ракетну атаку Росії по Україні, назвав її відповіддю Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.
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