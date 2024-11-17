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Армія РФ за добу обстріляла 17 населених пунктів Донеччини

З лінії фронту вдалося евакуювати ще 159 людей, у тому числі 10 дітей.

Армія РФ за добу обстріляла 17 населених пунктів Донеччини
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія атакувала 17 населених пунктів Донецької області. Під обстрілами опинилися три райони.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Ганнівці Курахівської громади Покровського району через російські обстріли пошкоджено приватні будинки. У Покровську під обстріл потрапила крамниця, також пошкоджено будинок в Успенівці і будинок у Шевченку.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 підприємства; в Іванопіллі пошкоджено 10 приватних будинків і адмінбудівлю.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 159 людей, у тому числі 10 дітей.

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