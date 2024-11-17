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На Тернопільщині уламки збитого "Шахеда" пошкодили вікна житлових будинків

Обійшлося без постраждалих.

На Тернопільщині уламки збитого "Шахеда" пошкодили вікна житлових будинків
Ліквідація наслідків удару РФ у Тернопільській області
Фото: ДСНС Тернопільщини

Внаслідок роботи ППО під час комбінованої атаки РФ у Тернопільській області зафіксовані падіння уламків ракет.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

"За інформацією від ДСНС в одному з населених пунктів області уламки ракети пошкодили скління балконів і вікон декількох квартир, мешканці при цьому не постраждали. На місці події працюють екстрені служби", — повідомляє очільник ОВА.

Фахівці продовжують обстеження та уточнюють обсяг пошкоджень.

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