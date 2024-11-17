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У Львівській області внаслідок падіння уламків ракети горіли авто і гаражі

Інформації про потерпілих немає. 

У Червоноградському районі Львівської області внаслідок падіння уламків російської ракети загорілися гаражі та авто.

Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації. На місці працюють вогнеборці.

До цього в ОВА попередили про загрозу ракетного удару. О 7:45 крилаті ракети летіли на область, а вже за декілька хвилин – увійшли в її повітряний простір.

Ракет було декілька. В ОВА закликали нічого не знімати. 

Атака 17 листопада

Вночі та вранці неділі російська армія влаштувала комбіновану атаку ракетами і дротами, застосувала, зокрема, балістику. Є пошкодження в Києві – там горів будинок. 

У Миколаєві ворога убив двох людей, шестеро поранені. 

Вибухи лунали і в Рівненській області, а в Закарпатській у гірській місцевості упав російський дрон. 

За інформацією міністра енергетики, це – чергова атака на українську енергосистему. 

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