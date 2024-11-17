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Сибіга про ракетний удар: це відповідь Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом

Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення.

Сибіга про ракетний удар: це відповідь Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ранкову ракетну атаку Росії по Україні. Він назвав удари відповіддю російського диктатора Володимира Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

"Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, Путіну цього тижня телефонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Вранці 17 листопада Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Внаслідок падіння уламків дронів на Львівщині виникли пожежі, у Києві пошкоджено житловий будинок. На Закарпатті "Шахед" упав в гірській місцевості. 

Унаслідок атаки "Шахедами" у Миколаєві загинули дві людини, шестеро поранені. 

На Волині та Вінничині ворог атакував енергетичні обєкти. Три удари ворог наніс по Запоріжжю.

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