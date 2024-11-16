Головне за суботу, 16 листопада: удар по Миколаєву, понад 130 боєзіткнень, Курська операція

Бойові дії на Донеччині, 132 бойових зіткнення, ворожі обстріли, заява лідерів G7. Яким запам’ятається 997-й день повномасштабної війни.

Увечері 16 листопада ворог вдарив по Миколаєву.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Повітряна тривога для міста була оголошена о 19:21. Вже за кілька хвилин Сєнкевич повідомив про вибух у місті.

Згодом ситуацію прокоментував і Віталій Кім. “Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі”, – написав глава ОВА.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 листопада відбулося 132 бойових зіткнення.

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 листопада – в новині.

Під час штурму на Курському напрямку російська армія на мінах втратила щонайменше 17 одиниць техніки, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки — тільки через підрив на мінах", — зазначив Павлюк. Командувач додав, що на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.

Павлюк подякував воїнам за високий професіоналізм та результативну бойову роботу.

Ворог упродовж дня бив по Нікопольщині з артилерії та безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Обстріли з «Градів» та артилерії. Атаки безпілотниками. Протягом дня Нікопольщина була під ворожим ударом майже півтора десятка разів. Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах”, - написав Лисак.

За його даними, постраждала 75-річна жінка, їй надали медичну допомогу.

Пошкоджені транспортне підприємство, п`ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд, 3 гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін.

Лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України, запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно.

"Велика сімка" і надалі є відданою щодо накладених на РФ санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів.

"Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу. Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру", – зазначено у документі.

Грузія перемогла у фіналі пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення", що відбувався у Мадриді 16 листопада, повідомляє Суспільне.

Україну представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня HEAR ME NOW посіла 3 місце.

За підсумками голосування національних журі Україна посіла друге місце набравши 122 голоси. Найбільші оцінки по 12 балів віддали Північна Македонія та Польща.

Загалом Україна набрала 203 бали.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!