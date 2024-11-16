Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Білопільська громада: ворог бив з мінометів (21 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів), мінометів (4 вибухи) FPV дроном (1 вибух), КАБ (2 вибухи), скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи), КАБ (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню.
Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (7 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів).
Юнаківська громада: ворог атакував КАБ (5 вибухів), з артилерії (6 вибухів), мінометів (4 вибухи).