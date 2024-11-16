Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордоння Сумщини

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (7 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи), КАБ (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню.

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів), мінометів (4 вибухи) FPV дроном (1 вибух), КАБ (2 вибухи), скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (21 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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