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ЗМІ: США введуть санкції проти одного з найбільших російських банків

“Газпромбанк” – третій за розміром активів банк в Росії, який є “хабом” для газових розрахунків із Європою. Банк зміг стати одним із головних “зберігачів” гігантських запасів валюти, які Кремль зібрав за кордоном після того, як активи Центрального банку на Заході були заморожені.  Ці “тіньові резерви” досягли 180 млрд дол.

ЗМІ: США введуть санкції проти одного з найбільших російських банків
Фото: investgazeta.net

Останній із великих державних банків у Росії – “Газпром”, який зберігає доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах, стане об'єктом нових санкцій США, передає Укрінформ із посиланням на видання Nikkei та The Moscow Times.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість занесення “Газпромбанку” (ГПБ) до “чорних списків” – це третій за розміром активів банк в Росії, який є “хабом” для газових розрахунків із Європою. 

“Газпрому” будуть заборонені будь-які операції з американськими банками. 

Рішення щодо санкцій буде ухвалено до кінця листопада – США повідомили про це партнерів по G7.

“Газпромбанк”, який на третину безпосередньо належить “Газпрому”, а ще на 40% – його пенсійному фонду, досі не потрапляв під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під блокуючими санкціями перебувають його топ-менеджери і дочірня IT-компанія. 

У Євросоюзі ГПБ також уникнув “чорних списків”, а блокуючі санкції проти банку ввела лише Велика Британія.

У результаті банк зміг стати одним із головних “зберігачів” гігантських запасів валюти, які Кремль зібрав за кордоном після того, як активи Центрального банку на Заході були заморожені. 

Станом на середину 2024 року, за оцінками наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, ці “тіньові резерви” досягли 180 млрд дол. На його думку, ці гроші можуть бути використані для оплати критичного імпорту або підтримки курсу рубля, якщо ситуація в російській економіці радикально погіршиться.

З початку 2023 року в ГПБ виникли проблеми з операціями в доларах після того, як американські JPMorgan Chase Bank і Bank of New York Mellon (BoNY) закрили йому кореспондентські рахунки. 

На сайті банку зазначається, що зараз йому доступні перекази в євро, китайських юанях і казахстанських тенге.

Через кілька років після приходу до влади Путіна банк потрапив під вплив найближчих друзів кремлівського лідера – Юрія Ковальчука та Миколи Шамалова. У банку і структурах, що його контролюють, працювали члени сім'ї Ковальчука і Шамалова та інші представники путінської еліти.

У вересні США запровадили обмеження проти російського МРБ-Банку, що діє в окупованій Південній Осетії, ТМСР-Банку та його керівника, АТ «Банк Російської фінансової корпорації», ТОВ «Стройтрейд», а також АТ «Тімер Банк».

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