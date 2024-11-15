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Суд відправив нардепа Шевченка під варту

Євгенія Шевченка відправили під варту до 11 січня.

Суд відправив нардепа Шевченка під варту
Євгеній Шевченко
Фото: inform.zp.ua

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для нардепа Євгенія Шевченка  — тримання під вартою до 11 січня.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Шевченко назвав своє затримання "непорозумінням". І заявив, що розраховує на "інтелектуальну дискусію".

В Офісі генпрокурора додали, що Євгенію Шевченку обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

  • У рамках досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави.
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