Суд відправив нардепа Шевченка під варту

Євгенія Шевченка відправили під варту до 11 січня.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для нардепа Євгенія Шевченка — тримання під вартою до 11 січня.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Шевченко назвав своє затримання "непорозумінням". І заявив, що розраховує на "інтелектуальну дискусію".

В Офісі генпрокурора додали, що Євгенію Шевченку обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.