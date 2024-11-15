Суд відправив нардепа Шевченка під варту

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для нардепа Євгенія Шевченка — тримання під вартою до 11 січня.
Про це повідомляє Суспільне.
На початку засідання Шевченко назвав своє затримання "непорозумінням". І заявив, що розраховує на "інтелектуальну дискусію".
В Офісі генпрокурора додали, що Євгенію Шевченку обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
- 14 листопада народному депутату Євгенію Шевченку оголосили про підозру у держзраді.
- У рамках досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави.