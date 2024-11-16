Фон дер Ляєн про газовий шантаж РФ: ми готові до цього і готові до зими

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на припинення постачання газу до Австрії російською компанією “Газпром”, заявивши, що ЄС готовий до зими.
Про це вона написала у соцмережі Х.
“Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені», - заявила очільниця Європейської комісії.
Вона додала, що Європа об’єднана у підтримці Австрії.
- Раніше агентство Reuters повідомило, що з 16 листопада російський “Газпром” припиняє поставки природного газу транзитом через Україну для австрійської компанії OMV.
- Водночас австрійська сторона очікувала на такий крок, оскільки раніше арбітражний суд присудив “Газпром експорту” виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.
- Втім видання Bloomberg повідомило, що Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії. Після відключення австрійської фірми OMV цей обсяг газу забирають або переміщають інші покупці.