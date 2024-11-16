Фон дер Ляєн про газовий шантаж РФ: ми готові до цього і готові до зими

Президент Єврокомісії зазначила, що газові сховища в ЄС заповнені.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на припинення постачання газу до Австрії російською компанією “Газпром”, заявивши, що ЄС готовий до зими.

Про це вона написала у соцмережі Х.

“Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені», - заявила очільниця Європейської комісії.

Вона додала, що Європа об’єднана у підтримці Австрії.