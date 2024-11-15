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Reuters: "Газпром" припиняє поставки природного газу австрійськійй компанії через Україну

Обсяги природного газу, яких стосується рішення, становлять до 7 400 МВт/год. 

Reuters: "Газпром" припиняє поставки природного газу австрійськійй компанії через Україну
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" з 16 листопада припиняє поставки природного газу транзитом через Україну для австрійської компанії OMV.

Про це пише Reuters.

"Газпром" поінформував австрійську компанію OMV про те, що російський виробник газу скоротить поставки природного газу до нуля з 05:00 за Гринвічем 16 листопада, згідно з інформацією, опублікованою на платформі CEGH Remit", — ідеться у матеріалі.

Обсяги природного газу, яких стосується рішення, становлять до 7 400 МВт/год. У "Газпромі" відмовилися від коментарів.

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