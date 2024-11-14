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Арбітражний суд зобов’язав «Газпром експорт» сплатити 230 млн євро австрійській компанії

Це відшкодування збитків за нерегулярні постачання газу з боку російської фірми.

Арбітражний суд зобов’язав «Газпром експорт» сплатити 230 млн євро австрійській компанії
Газпром
Фото: EPA/UPG

Арбітражний суд присудив «Газпром експорту» виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.

Як ідеться на сайті групи, рішення з’явилося через нерегулярні постачання з боку «Газпром експорту» і їхнє повне припинення у Німеччині у вересні 2022 року.

Претензії про відшкодування збитків долучать у рахунок  платіжних зобов'язань OMV перед «Газпром експортом» за австрійським контрактом.

«Очікується, що реалізація позову про відшкодування збитків вплине на договірні відносини за австрійською угодою про постачання між OGMT і «Газпром експорт», включаючи потенційне припинення постачання газу», - зауважили в компанії.

OMV зауважила, що завдяки послідовній стратегії диверсифікації вдалося створити великі альтернативні джерела постачання неросійського газу, а також додаткові потужності постачання блакитного палива. Зокрема, газовий портфель OMV включає різні джерела постачань із Норвегії і додаткові довгострокові обсяги зрідженого природного газу. 

Навіть якщо «Газпром» припинить постачати газ, OMV заявила, що зможе забезпечувати своїх клієнтів гарантованими обсягами.

  • У липні 2022 року російський "Газпром" скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.
  • Цьогоріч у лютому з'явилася інформація, що Австрія планує розірвати довгостроковий контракт на купівлю газу в "Газпрому" на тлі високих цін на імпорт.
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