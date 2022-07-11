​Газпром скоротив постачання газу в Австрію на 70%

Більшу частину природного газу Австрія отримує за допомогою системи трубопроводів через Україну.

Російський Газпром скоротив на 70% обсяги постачання природного газу австрійській напівдержавній нафтогазовій компанії OMV.

Про це повідомив речник OMV Андреас Рінофнер, інформує АРА.

"Російська державна компанія "Газпром" ще більше скоротила обсяги поставок для OMV після початку ремонту "Північного потоку – 1". OMV отримує сьогодні, у понеділок, приблизно на 70% менше, ніж було заявлено", – пише видання.

Зазначається, що із середини червня Газпром вже постачав близько половини замовлених обсягів газу.

Можливість продовження заповнення газосховищ в Австрії, попри скорочення поставок, також залежить від щоденного споживання та додаткових закупівель на спотовому ринку.

Напередодні в австрійському Міністерстві енергетики заявили, що очікують менше надходження газу до Австрії через початок ремонту газопроводу "Північний потік – 1". Водночас було висловлено сподівання, що поставки будуть повністю відновлені після перезапуску газопроводу 21 липня.

"Північний потік – 1" відіграє незначну роль у прямих поставках газу до Австрії, яка, головним чином, отримує його з допомогою системи трубопроводів через Україну.

Нагадаємо, Росія зменшила до мінімальних показників транзит газу через Україну в Європу. Наразі залишається мінімальний обсяг транзиту на рівні 40 млн куб м газу на добу. РФ таким чином умисно “сушить” європейський ринок, вважає генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС” Сергій Макогон.