В парламенті пропонують звільнити від сплати кредитів на квартири та авто, втрачені через бойові дії чи окупацію

Верховна Рада України 9 липня проголосувала у першому читанні за закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ проти України.

За це проголосували 283 нардепів, передає кореспондент LB.

“Найбільшу матеріальну шкоду російська агресія завдала особам, які придбали транспортні засоби та/або нерухомість в кредит, але таке майно було знищено внаслідок ведення бойових дій або залишилось на окупованій території. Таким чином, вказані особи позбавлені можливості користуватися своїм майном, але зобов’язані сплачувати тіло та проценти за кредитом”, – зазначено у пояснювальній записці до закону.

Народні депутати, автори закону нагадали, що 15 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”, яким, серед інших положень, на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування звільнила позичальників від юридичної відповідальності за прострочення сплати кредиту (позики). Разом з тим, питання нарахування відсотків за вказаний період не було врегульовано.

“Законом передбачається, що “у період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування, позичальник або його представник (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки, об’єкт незавершеного будівництва) або автомобіль”, – наголошують автори.

Нагадаємо, ВР внесла зміни до державного бюджету зі збільшенням видаткової частини на 80,9 млрд гривень.