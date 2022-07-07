​Кабмін заморозить будь-яке підвищення тарифів, зокрема - на електроенергію, - Шмигаль

Електроенергетикам буде достатньо коштів від продажу електрики в ЄС, де на неї - рекордні ціни.

Кабмін не буде підвищувати тарифи, які перебувають у сфері його відповідальності. Зокрема, на електроенергію.

Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", - додав глава уряду.

Шмигаль зауважив, що "для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання ми затвердимо постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз".

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Укренерго отримало рекордний дохід від аукціонів на доступ до міждержавного перетину зі Словаччиною. Тепер ця держава купуватиме в України електроенергію.

За прогнозами, наша держава може отримати до кінця року 1,5 млрд євро від експорту електроенергії до Європи.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що ціни на електроенергію буде збережено на довоєнному рівні.