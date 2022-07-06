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Наступної зими в Україні можливий дефіцит електроенергії

Брак може скласти до 1,5 ГВт.

Наступної зими в Україні можливий дефіцит електроенергії

У зимовий період Україна з експорту електроенергії до Європи зможе перейти на імпорт, збільшивши технічні можливості для цього.

Про це пише РБК Україна.

Як зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, на сьогодні виведено з експлуатації або знаходяться в зоні окупації близько 10 ГВт ліквідних потужностей електрогенерації.

За його словами, через зниження попиту на е/е на 30-35% передбачається скорочення пікового перевантаження взимку з 25 ГВт до 17-18 ГВт.

"Однак навіть таке суттєве зменшення буде важко покрити. Отже, варто готуватися до сценарію, коли експорт Е/Е влітку може змінитися в деякі години пікового навантаження взимку на імпорт – до 1,5 ГВт", – сказав Омельченко.

Нагадаємо, Укренерго готується експортувати електроенергію до Словаччини.

За прогнозами радниці міністра енергетики України Лани Зеркаль, Україна може отримати до кінця року 1,5 млрд євро від експорту електроенергії до Європи. 

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