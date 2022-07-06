Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Росії вичерпується ресурс для ведення війни, – Маляр

В Міноборони говорять про два прогнози розвитку ситуації.

​У Росії вичерпується ресурс для ведення війни, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Російське керівництво розглядає кілька сценаріїв розвитку війни проти України та орієнтується на ситуацію на фронті.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

За її словами, росіяни самі не впевнені, що вони робитимуть найближчим часом, а тому орієнтуються по ситуації та обирають найефективніші варіанти дій.

"Складно робити якісь передбачення на 1-2 місяці. Однак зараз можна говорити про два прогнози. Перший – будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий – у Росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що за такої інтенсивності бойових дій росіянам буде все складніше воювати, а також інтегрувати окуповані території України через опір населення.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку ворога в районі Новолуганського, Спірного і Вершини на Донеччині. Українські військові завдали втрат окупантам під час їхньої спроби наступу на Краматорському напрямку і змусили росіян відійти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також