​У Росії вичерпується ресурс для ведення війни, – Маляр

В Міноборони говорять про два прогнози розвитку ситуації.

Російське керівництво розглядає кілька сценаріїв розвитку війни проти України та орієнтується на ситуацію на фронті.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

За її словами, росіяни самі не впевнені, що вони робитимуть найближчим часом, а тому орієнтуються по ситуації та обирають найефективніші варіанти дій.

"Складно робити якісь передбачення на 1-2 місяці. Однак зараз можна говорити про два прогнози. Перший – будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Другий – у Росії вичерпується ресурс, яким би великим він не був", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що за такої інтенсивності бойових дій росіянам буде все складніше воювати, а також інтегрувати окуповані території України через опір населення.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку ворога в районі Новолуганського, Спірного і Вершини на Донеччині. Українські військові завдали втрат окупантам під час їхньої спроби наступу на Краматорському напрямку і змусили росіян відійти.