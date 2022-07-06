У південному напрямку ЗСУ ліквідували 18 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 18 військових російської армії.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ліквідовано також військову техніку окупантів:
- 2 самохідних артилерійсько-мінометних установки “Нона-С”,
- зенітну установку 23-го калібру,
- гаубицю “Мста-Б”,
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Окрім того, знищено два склади боєприпасів ворога.
Зокрема, наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли два авіаційні удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються.
Нагадаємо, російські загарбники вже втратили у війні проти України 36 350 солдатів. За минулу добу було ліквідовано близько 150 окупантів.