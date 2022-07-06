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У південному напрямку ЗСУ ліквідували 18 окупантів

Знищено два склади боєприпасів ворога.

У південному напрямку ЗСУ ліквідували 18 окупантів
Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 18 військових російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ліквідовано також військову техніку окупантів:

  • 2 самохідних артилерійсько-мінометних установки “Нона-С”, 
  • зенітну установку 23-го калібру, 
  • гаубицю “Мста-Б”,
  • 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Окрім того, знищено два склади боєприпасів ворога.

Зокрема, наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли два авіаційні удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються.

Нагадаємо, російські загарбники вже втратили у війні проти України 36 350 солдатів. За минулу добу було ліквідовано близько 150 окупантів.

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