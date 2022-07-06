У південному напрямку ЗСУ ліквідували 18 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 18 військових російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ліквідовано також військову техніку окупантів:

2 самохідних артилерійсько-мінометних установки “Нона-С”,

зенітну установку 23-го калібру,

гаубицю “Мста-Б”,

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Окрім того, знищено два склади боєприпасів ворога.

Зокрема, наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли два авіаційні удари по опорним пунктам ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються.

Нагадаємо, російські загарбники вже втратили у війні проти України 36 350 солдатів. За минулу добу було ліквідовано близько 150 окупантів.