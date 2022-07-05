Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія обстріляла ракетами Хмельниччину, - Гамалій

Ракетна атака по Хмельниччині відбулась ввечері у вівторок.

Російська армія обстріляла ракетами Хмельниччину, - Гамалій
Фото: Сергій Гамалій

Сьогодні, 5 липня, близько 19:45, росіяни випустили 4 ракети по території Хмельницької області

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району”, - повідомив Гамалій. 

Він додав, що три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

За інформацією голови ОВА, окупанти цілились у водонапірну башту, яка повністю забезпечує водою громаду.

Як уточнив Гамалій, в результаті вибухів одна людина поранена, жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також