Російська армія обстріляла ракетами Хмельниччину, - Гамалій

Ракетна атака по Хмельниччині відбулась ввечері у вівторок.

Сьогодні, 5 липня, близько 19:45, росіяни випустили 4 ракети по території Хмельницької області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району”, - повідомив Гамалій.

Він додав, що три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

За інформацією голови ОВА, окупанти цілились у водонапірну башту, яка повністю забезпечує водою громаду.

Як уточнив Гамалій, в результаті вибухів одна людина поранена, жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря.