Російська армія обстріляла ракетами Хмельниччину, - Гамалій

Сьогодні, 5 липня, близько 19:45, росіяни випустили 4 ракети по території Хмельницької області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
“Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району”, - повідомив Гамалій.
Він додав, що три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
За інформацією голови ОВА, окупанти цілились у водонапірну башту, яка повністю забезпечує водою громаду.
Як уточнив Гамалій, в результаті вибухів одна людина поранена, жертв немає.
Нагадаємо, сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря.