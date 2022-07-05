Росія обстріляла сьогодні Хмельницьку область.

Інформацію підтвердив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - повідомив Симчишин у своєму Telegram.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що є інформація про три "прильоти".

Оновлення 22.00. Внаслідок ракетного удару по території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає, повідомило "Суспільне".

Голова громади Андрій Шутяк заявив, що потерпілого з осколковим пораненням сідниці госпіталізували.

Нагадаємо, 25 червня в області сили ППО збили дві ракети окупантів.

14 червня ворожу ракету збили під час повітряної тривоги.