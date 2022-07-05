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РФ вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією

Росія не оприлюднювала жодної інформації про передислокацію військ.

РФ вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією
Фото: yle.fi

РФ вивела техніку з військової бази Алакуртті в Мурманській області, яка розташована на кордоні з Фінляндією.

Про це повідомляє фінський канал Yle.

Супутникові знімки, отримані Yle, показали, що значна частина військового обладнання з російської військової бази Алакуртті поблизу фінського кордону була вивезена.

Жодної інформації про можливу передислокацію військ чи техніки в Росії не оприлюднювали.

З середини травня з Алакуртті вирушили понад 100 одиниць техніки, зокрема десятки БТРів. Ця кількість техніки приблизно дорівнює бойовому батальйону. Такі батальйони складаються приблизно з 800 солдатів.

Це свідчить про те, що приблизно одна третина з 2 000 солдатів, дислокованих на базі, покинула базу протягом того ж періоду.

“Дуже ймовірно, що їх транспортували поїздом в Україну”, – прокоментував військовий експерт Марко Еклунд.

Нагадаємо, командувач фінськими Оборонними силами Тімо Ківінен заявив, що Фінляндія десятиліттями готувалася до можливої війни з Росією та готова відбити напад.

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