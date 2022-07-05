​На Кіровоградщині судитимуть "злодія в законі", який потрапив у санкційний список РНБО

На Кіровоградщині судитимуть кримінального авторитета із санкційного списку РНБО.
Про це повідомили в Кіровоградській обласній прокуратурі.
Установа скерувала до суду обвинувальний акт щодо "злодія в законі".
"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на території України в статусі особи підвищеного злочинного впливу - "злодій в законі", створив злочинну організацію метою діяльності якої було систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - розповіли в прокуратурі.
Раніше кримінального авторитета, котрий був у міжнародному розшуку, затримали в одному із селищ Кіровоградської області. Суд ухвалив тоді рішення тримати підозрюваного під вартою без можливості внесення застави.
Затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у квітні на Дніпропетровщині затримали "авторитетів", які побили тероборонців.
Раніше правоохоронці затримали "злодія в законі" з Грузії, який утік з виправної колонії в Чернігівській області.