На Півдні окупанти не мають успіхів на суходолі, але є загроза ракетних ударів, – Братчук

Ворог не має жодних успіхів на суходолі на південному напрямку.

Другого фронту зі сторони Придністров’я також не буде.

Про це на брифінгу повідомив речник керівника Одеської ОВА Сергій Братчук, передає кореспондент LB.

“Загрози висадки морського десанту ми не бачимо, активної підготовки такої операції не відбувається. У ворога не створені такі можливості. Я думаю, що і не буде таких умов, бо жодних успіхів на суходолі на південному напрямку ворог не має”, – заявив він.

Братчук наголосив, що після звільнення острова Зміїний ворог відкинутий на більшу відстань у морській акваторії на понад 100 км.

“Тому про десант мова не йде. Але щодо ракетних ударів, з акваторії тимчасово окупованого Криму, то така загроза є не лише для Одеси, а й інших областей нашої держави. Тактика ворога в останні дні – це використання літаків стратегічної авіації. Вони випускають ракети старих радянських зразків: Х-22, 59, 31. Це літаки, які не залітають в зону, де можуть бути знищені нашою ППО”, – повідомив Братчук.

Він нагадав про завдання ракетного удару по мирному населенню у будинку у Сергіївці та базі відпочинку, коли вбили 21 людину, 39 було поранено.

“Четверо дітей й досі знаходяться у медичних закладах. Стан декого доволі важкий. Але наші медики роблять усе можливе та надважливе”.

За його словами, ситуація на кордоні з Придністров'ям повністю контролюється.

“Сили оборони повністю виконують свої завдання. Впевнений, що другого фронту не буде”, – запевнив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала уродженця Одещини, який передавав загарбникам розвідувальні дані для ракетних обстрілів своєї області.