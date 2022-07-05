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Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, - ГУР МО

У разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, - ГУР МО
Фото: Владислав Кузніченко

В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

У випадку батьківської незгоди окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та направляти до інтернатів.

"Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків відправляти до "армії ДНР", жінок – на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста", – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, ворог поширює інформацію, що в одеських школах облаштовано укріплені вогневі точки, щоб виправдати свої атаки по соціальній інфраструктурі.

Раніше загарбники змінили назву Київської Русі в підручниках для учнів з окупованих територій на просто "Русь".

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