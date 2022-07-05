Ворог поширює інформацію, що в одеських школах облаштовано укріплені вогневі точки, – ОК “Південь”

Окупанти запускають такі фейки, щоб виправдовувати свої атаки по соціальній інфраструктурі.

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що в одеських школах у всьому місту облаштовано укріплені вогневі точки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“На території навчальних закладів знаходиться важка техніка та артилерія. Як правило окупаційні війська періодично запускають подібні фейки, щоб потім виправдовувати свої атаки по соціальній інфраструктурі”, – зазначили військові.

В ОК закликали не нехтувати сигнали повітряних тривог, дотримуватися обмежень та не наражати себе на небезпеку.

“Дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не сприймайте на віру весь потік інформації, вчіться розрізняти правду від фейків”,– додали вони.

Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, унаслідок чого в одному із сіл регіону сталося займання трьох приватних будинків та присадибних будівель. Поранені восьмеро людей, серед них – дитина.