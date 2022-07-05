У південному напрямку ЗСУ ліквідували 30 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 30 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено військову техніку росіян:
- танк Т-62,
- реактивну систему залпового вогню “Ураган”, гаубицю “Мста-Б”,
- 8 одиниць автомобільної техніки,
- 2 склади боєприпасів.
“Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів. З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає”, – йдеться у повідомленні.
Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.Українські військові у відповідь парою наших штурмовиків нанесли удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. “За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами “повітря-повітря”, випущеними з винищувача Су-35 противника”, – повідомили в ОК.
ЗСУ також, продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.
Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.