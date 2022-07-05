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У південному напрямку ЗСУ ліквідували 30 окупантів

Знищено танк, “Ураган” та гаубицю окупантів. 

У південному напрямку ЗСУ ліквідували 30 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 30 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку росіян:

  • танк Т-62, 
  • реактивну систему залпового вогню “Ураган”, гаубицю “Мста-Б”, 
  • 8 одиниць автомобільної техніки,
  • 2 склади боєприпасів.

“Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів. З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає”, – йдеться у повідомленні.

Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.Українські військові у відповідь парою наших штурмовиків нанесли удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. “За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами “повітря-повітря”, випущеними з винищувача Су-35 противника”, – повідомили в ОК.

ЗСУ також, продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.

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