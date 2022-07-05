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За незаконні розкопки в Криму впровадажуватимуть санкції

Уряд схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій.

За незаконні розкопки в Криму впровадажуватимуть санкції

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій через незаконні розкопки в Криму.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Наступним етапом буде розгляд списку Радою національної безпеки та оборони України та Президентом України.

Список можна переглянути за цим посиланням.

“Запровадження персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, причетних до незаконних розкопок та досліджень у Криму унеможливлює в'їзд фізичних осіб зі санкційного списку на територію України та забирає можливість розпоряджатися своїм майном в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Пропозиції до санкційного списку підготували Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) уперше виключило з кандидатів на антиросійські санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила путінський режим.

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